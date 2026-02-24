Η Hyundai Motor Company σε συνεργασίαμε την Κορεατική Υπηρεσία Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας (RDA) παρουσίασε ένα ρομποτικό γιλέκο για γεωργικές εργασίες . Οι εταιρείες στοχεύουν στη χρήση του ρομποτικού γιλέκου, που έχει κατασκευαστεί από το Robotics LAB της Hyundai Motor, σε αγροτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Κορέα.

Ο κ. Heui Won Yang, President and Head of Hyundai Motor R & D Division δήλωσε: «Η Hyundai Motor αναζητά εδώ και χρόνια τρόπους να υποστηρίξει τους εργαζόμενους διαφόρων κλάδων και το X-ble Shoulder είναι το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, ελπίζουμε ότι το X-ble Shoulder θα μειώσει αισθητά το φορτίο στους ώμους των αγροτών και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου αγροτικού περιβάλλοντος».

Το Robotics LAB της Hyundai πραγματοποίησε δύο σειρές δοκιμών σε συνεργασία με την RDA μέσα στο 2025 — με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του X-ble Shoulder σε αγροτικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ηλεκτρομυογραφίας (EMG), οι δοκιμές μέτρησαν τις μεταβολές στη δραστηριότητα του δελτοειδούς μυ κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών για τους ώμους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το X-ble Shoulder μείωσε τη μυϊκή καταπόνηση των ώμων κατά περίπου 22%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να μειώνει το φορτίο στις αρθρώσεις των ώμων των αγροτών.