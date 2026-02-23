Ένα από τα παλαιότερα πορτοφόλια Bitcoin, που χρονολογείται από τις πρώτες ημέρες ύπαρξης του κρυπτονομίσματος, προχώρησε τη Δευτέρα στη μεταφορά 11.300 BTC, αξίας περίπου 750 εκατομμυρίων δολαρίων, προς διευθύνσεις συνδεδεμένες με χρηματιστήρια. Η κίνηση αυτή, που εντοπίστηκε από το Coin Bureau στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες μεταφορές από κάτοχο στην ιστορία του ψηφιακού νομίσματος και έρχεται σε μια περίοδο κατάρρευσης της εν λόγω αγοράς, καθώς το Bitcoin υποχώρησε έως και 4,8%, αγγίζοντας τα 64.300 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Φεβρουαρίου.

Το συγκεκριμένο πορτοφόλι δεν είχε εμφανίσει καμία δραστηριότητα για περίπου 15 χρόνια, γεγονός που το τοποθετεί στα πρώτα στάδια του δικτύου, όταν το Bitcoin άξιζε μόλις ένα κλάσμα του σεντ. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι μεταφορές μεγάλων ποσών προς χρηματιστήρια συχνά ερμηνεύονται ως ένδειξη επικείμενης πώλησης, αν και παραμένει ασαφές αν αυτή ήταν η πρόθεση του κατόχου. Όπως σημειώνουν αναλυτές blockchain, τα νομίσματα ενδέχεται να μετακινήθηκαν για λόγους ασφαλείας ή για αποθήκευση σε cold wallets.

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη συγκυρία για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την εταιρεία on-chain αναλυτικών στοιχείων CryptoQuant, ο δείκτης whale ratio των χρηματιστηρίων Bitcoin — που καταγράφει το ποσοστό των καταθέσεων από τους 10 μεγαλύτερους κατόχους — έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2015. Οι λεγόμενοι whales αντιπροσωπεύουν πλέον το 64% όλων των εισροών προς τα χρηματιστήρια, ενώ το μέσο μέγεθος κατάθεσης ανά συναλλαγή αυξήθηκε στα 1,58 BTC τον Φεβρουάριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022.

«Αυτό υποδηλώνει ότι οι μεγάλοι επενδυτές προκαλούν το κύμα πωλήσεων», ανέφερε η CryptoQuant σε πρόσφατη έκθεσή της. Ο συνεργάτης της εταιρείας, GugaOnChain, προειδοποίησε ότι οι εισροές των μεγάλων πορτοφολιών στα χρηματιστήρια έχουν φτάσει το 70%, ποσοστό που «έχει προηγηθεί σημαντικών πωλητικών κινήσεων» στο παρελθόν.

Το Bitcoin έχει πλέον χάσει περίπου 47% της αξίας του από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που κατέγραψε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ παρουσιάζει πτώση 26% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg.

Παράλληλα, τα spot Bitcoin ETFs που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ κατέγραψαν εκροές ύψους περίπου 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πέντε συνεχόμενες εβδομάδες καθαρών αποσύρσεων — την πιο παρατεταμένη περίοδο αποχώρησης κεφαλαίων από τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της SoSoValue που επικαλείται το CoinDesk. «Η αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει εύθραυστη, με τους συμμετέχοντες να αναζητούν στήριξη στα 60.000 δολάρια», δήλωσε η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Η αναλύτρια της BTC Markets, Rachael Lucas, εντόπισε τα 65.000 δολάρια ως κρίσιμο επίπεδο στήριξης. «Μια αποφασιστική διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο φέρνει στο παιχνίδι τα 60.000 δολάρια», σημείωσε. «Οι αγοραστές πρέπει να ανακτήσουν τα 70.000 δολάρια για να αλλάξει το αφήγημα».