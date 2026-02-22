Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι… σκασμένος με τα απογοητευτικά νούμερα της επίθεσης του Άρη, πόσο μάλλον τώρα που σχεδόν όλοι είναι διαθέσιμοι.

Η εικόνα στον Βόλο ήταν ακόμη μία σταγόνα σε ένα ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι… Για αυτό και ο Ανδαλουσιανός τεχνικός ετοιμάζει κάτι αρκετά διαφορετικό για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά.

Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα και τις ριζικές αλλαγές στην γραμμή κρούσης. Τρεις στον αριθμό συγκεκριμένα. Αυτό έχει να κάνει επίσης με μία από αυτές τις αλλαγές που οδηγεί και σε αλλαγή φιλσοοφίας.

Ο Χιμένεθ δοκιμάζει όλη την εβδομάδα τον Τίνο Καντεβέρε κοντά στον Κριστιάν Κουαμέ. Μία ενδεκάδα, δηλαδή, με δύο επιθετικούς και όχι κάποιο επιτελικό μέσο για να καλύψει το κενό του Φρέντρικ Γένσεν που θα οπισθοχωρήσει στα χαφ δίπλα στον Ράτσιτς.

Κάτι σαν 4-4-2 με λίγα λόγια το οποίο ο Χιμένεθ έχει να παίξει από το ντέρμπι του «Βικελίδης» με τον Παναθηναϊκό, με τη μόνη διαφορά ότι τότε το έπαιξε με ρόμβο και όχι στην ευθεία.

Μαζί με τους Δώνη και Γκαρέ, η επίθεση θα αλλάξει σημαντικά σήμερα εάν επιβεβαιωθούν και οι χθεσινές δοκιμές. Συν τους Τεχέρο και Διούδη που θα είναι τα νέα πρόσωπα στα μετόπισθεν και θα συμπληρώνουν τις πέντε αλλαγές στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει ο προπονητής του Άρη.