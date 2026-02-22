Ο Ηρακλής έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, φεύγοντας με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Νίκης Βόλου. Η νίκη με 1-0, που ήρθε χάρη σε αυτογκόλ του Πασαλίδη, επέτρεψε στον «Γηραιό» να αποσπαστεί με 7 βαθμούς στην κορυφή του Α’ Ομίλου των playoffs, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας υπέστη οδυνηρή ήττα, καθώς ο Αστέρας AKTOR Β’ κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» (1-0) χάρη σε τέρμα του Σιμόνι στο 89ο λεπτό, δυσκολεύοντας την προσπάθεια της θεσσαλικής ομάδας.

Το πρόγραμμα των playoffs στον Α’ Όμιλο

2η αγωνιστική (22/2)

  • Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
  • Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1

Το πρόγραμμα των playouts στον Α’ Όμιλο

2η αγωνιστική (22/2)

  • Καβάλα – Καμπανιακός 0-0
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 1-2
  • Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 5-1

Η βαθμολογία στα playoffs και playouts του Β’ Ομίλου

Playoffs

  1. Ηρακλής 28
  2. Αναγέννηση Καρδίτσας 21
  3. Νίκη Βόλου 21
  4. Αστέρας Β’ AKTOR 19

Playouts

  • 5. ΠΑΟΚ Β’ 18
  • 6. Νέστος Χρυσούπολης 13
  • 7. Καβάλα 12
  • 8. Καμπανιακός 10
  • 9. Μακεδονικός 3
  • 10. ΠΑΣ Γιάννινα -7

Η επόμενη αγωνιστική:

Playoffs 

  • Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής
  • Αστέρας AKTOR Β’ – Νίκη Βόλου

Playouts

  • Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’
  • Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Καμπανιακός – Μακεδονικός

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Θάνος Πλεύρης Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου
Τελευταία Νέα