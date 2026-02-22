Ο Ηρακλής έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, φεύγοντας με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Νίκης Βόλου. Η νίκη με 1-0, που ήρθε χάρη σε αυτογκόλ του Πασαλίδη, επέτρεψε στον «Γηραιό» να αποσπαστεί με 7 βαθμούς στην κορυφή του Α’ Ομίλου των playoffs, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας υπέστη οδυνηρή ήττα, καθώς ο Αστέρας AKTOR Β’ κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» (1-0) χάρη σε τέρμα του Σιμόνι στο 89ο λεπτό, δυσκολεύοντας την προσπάθεια της θεσσαλικής ομάδας.

Το πρόγραμμα των playoffs στον Α’ Όμιλο

2η αγωνιστική (22/2)

Αστέρας Β’ AKTOR – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Νίκη Βόλου – Ηρακλής 0-1

Το πρόγραμμα των playouts στον Α’ Όμιλο

2η αγωνιστική (22/2)

Καβάλα – Καμπανιακός 0-0

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 1-2

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός 5-1

Η βαθμολογία στα playoffs και playouts του Β’ Ομίλου

Playoffs

Ηρακλής 28 Αναγέννηση Καρδίτσας 21 Νίκη Βόλου 21 Αστέρας Β’ AKTOR 19

Playouts

5. ΠΑΟΚ Β’ 18

6. Νέστος Χρυσούπολης 13

7. Καβάλα 12

8. Καμπανιακός 10

9. Μακεδονικός 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα -7

Η επόμενη αγωνιστική:

Playoffs

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής

Αστέρας AKTOR Β’ – Νίκη Βόλου

Playouts

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα

Καμπανιακός – Μακεδονικός