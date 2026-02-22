Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αντριάν Ριέρα, ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε μια υπερπολύτιμη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Σε ένα παιχνίδι που είχε τον χαρακτήρα «ζωής ή θανάτου» για τους Σερραίους, ο Ισπανός εξτρέμ πήρε την ομάδα στις πλάτες του, διατηρώντας την ελπίδα για παραμονή στην κατηγορία ζωντανή. Αντίθετα, ο Βόλος συμπλήρωσε επτά αγώνες χωρίς τρίποντο, μπαίνοντας σε επικίνδυνες περιπέτειες αναφορικά με τη συμμετοχή του στα πλέι οφ 5-8.

Προβάδισμα κόντρα στη ροή και άμεση απάντηση

Αν και οι Θεσσαλοί ξεκίνησαν πιο επιθετικά, απειλώντας με τους Τζόκα και Κάργα, ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που χαμογέλασε πρώτος. Στο 19′, μετά από συνεργασία των Δοϊρανλή και Τεϊσέιρα, ο Ριέρα βρέθηκε σε θέση βολής και δεν αστόχησε, γράφοντας το 1-0. Η απάντηση του Βόλου ήταν άμεση και εντυπωσιακή: στο 30′, ο Μπουζούκης έβγαλε μια εξαιρετική μπαλιά στον Τζόκα, ο οποίος με υποδειγματικό τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1. Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο, όμως το σουτ του Τσαούση σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο Ριέρα «σέρβιρε», ο Μπεν Σαλάμ εκτέλεσε

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (46′), ο Πανσερραϊκός βρήκε ξανά δίχτυα. Ο Ριέρα, μετά από ασίστ του Φέλτες, έβγαλε σε θέση ισχύος τον Μπεν Σαλάμ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Παρά την πίεση που άσκησε ο Βόλος στα τελευταία λεπτά και τις ευκαιρίες των Ντε Μάρκο και Κόμπα, η άμυνα των Σερραίων άντεξε, εξασφαλίζοντας ένα τρίποντο-ανάσα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Γκολ: 19′ Ριέρα, 55′ Μπεν Σαλάμ- 30′ Τζόκα

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Βερνόν, Κάλινιν, Τσαούσης, Ριέρα (90′ Γκελασβίλι), Μπεν Σαλάμ (84′ Λιάσος), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (61′ Καρέλης), Τεϊσέιρα

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Φορτούνα (46′ Αμπάντα), Κάργας, Χέρμανσον (81′ Μακνί), Σόρια, Γρόσδης (62΄ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71′ Κόμπα), Γκονζάλεζ (62′ Λάμπρου), Χουάνπι, Φερνάντες, Ουρτάδο