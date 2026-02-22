Ο Ολυμπιακός έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού στη Volley League, επικρατώντας με 3-2 σετ στο Κλειστό του Ρέντη, με μια τρομερή ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει με 0-2 από τις Πράσινες. Μετά το ιστορικό «ραντεβού» με την Μιλάνο στο Ρέντη, για τα playoffs του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού έφερε τούμπα το ματς με τις Πράσινες και πήρε τη νίκη για την 19η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε στους 47 βαθμούς έναντι των 51 που έχει το «τριφύλλι», το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι την Τετάρτη 25/2, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Πανιώνιο Betsson για τον δεύτερο ημιτελικό του CEV Challenge Cup.

Για την 20η αγωνιστική της Volley League Γυναικών ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει το Σάββατο 28/2 στο Μετς τη Θέτιδα Βούλας και την ίδια ημέρα ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Μίλων – Πανιώνιος Betsson 0-3

Άρης – ΖΑΟΝ 0-3

Μακρόπουλο – Ηλυσιακός 3-1

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2

23/02 18:30 Θέτις – ΑΕΚ

Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών:

Παναθηναϊκός 51

Ολυμπιακός 47

Πανιώνιος Betsson 42

ΑΟ Θήρας 36

ΠΑΟΚ 31

ΖΑΟΝ 30

ΑΕΚ 25

Θέτις 25

Μίλων 20

Μαρκόπουλο 14

Άρης 12

Ηλυσιακός 6