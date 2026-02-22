Ο Ολυμπιακός έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού στη Volley League, επικρατώντας με 3-2 σετ στο Κλειστό του Ρέντη, με μια τρομερή ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει με 0-2 από τις Πράσινες. Μετά το ιστορικό «ραντεβού» με την Μιλάνο στο Ρέντη, για τα playoffs του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού έφερε τούμπα το ματς με τις Πράσινες και πήρε τη νίκη για την 19η αγωνιστική της Volley League γυναικών.
Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε στους 47 βαθμούς έναντι των 51 που έχει το «τριφύλλι», το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι είναι την Τετάρτη 25/2, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Πανιώνιο Betsson για τον δεύτερο ημιτελικό του CEV Challenge Cup.
Για την 20η αγωνιστική της Volley League Γυναικών ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει το Σάββατο 28/2 στο Μετς τη Θέτιδα Βούλας και την ίδια ημέρα ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Τα σετ: 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
Μίλων – Πανιώνιος Betsson 0-3
Άρης – ΖΑΟΝ 0-3
Μακρόπουλο – Ηλυσιακός 3-1
ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2
23/02 18:30 Θέτις – ΑΕΚ
Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών:
Παναθηναϊκός 51
Ολυμπιακός 47
Πανιώνιος Betsson 42
ΑΟ Θήρας 36
ΠΑΟΚ 31
ΖΑΟΝ 30
ΑΕΚ 25
Θέτις 25
Μίλων 20
Μαρκόπουλο 14
Άρης 12
Ηλυσιακός 6