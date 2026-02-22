Με καλή εμφάνιση, πρωταγωνιστική και πάλι τον Τετέι και ψύχραιμο κοουτσάρισμα από τον Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στην Κρήτη.

Υπέροχο το πρώτο τέρμα των Πράσινων με τον Τετέι, ο Καλάμπρια με πέναλτι σκόραρε το δεύτερο γκολ, στο φινάλε αποβλήθηκε ο Νους του ΟΦΗ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο Ηράκλειο και βρέθηκε νωρίς μπροστά στο σκορ απέναντι στον ΟΦΗ, χάρη σε μια έμπνευση του Τετέι στο 5ο λεπτό. Μετά από γέμισμα του Καλάμπρια, ο Έλληνας επιθετικός μπήκε στην περιοχή και με υπέροχο ψηλοκρεμαστό πλασέ έκανε το 1-0.

Στο 14’, οι «πράσινοι» άγγιξαν το δεύτερο γκολ όταν ο Παντελίδης εξαπέλυσε διαγώνιο σουτ, όμως ο Χριστογεώργος επενέβη σωτήρια. Δύο λεπτά αργότερα, στο 16’, ο ΟΦΗ απείλησε με τον Νους, αλλά ο Λαφόν με εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε ανέπαφη την εστία του. Πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, ο Φούντας δοκίμασε να απειλήσει με διαγώνιο σουτ στο 41’, χωρίς να ανησυχήσει ουσιαστικά τον Γάλλο τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει το γκολ που θα του έδινε αέρα, με τον Αντίνο στο 59’ να σουτάρει μέσα από την περιοχή, ωστόσο η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Ο ΟΦΗ απάντησε στο 66’ με νέα ατομική προσπάθεια του Νους και δυνατό σουτ, όμως ο Λαφόν ήταν ξανά σε θέση να διώξει.

Στο 71’, ο Ζαρουρί δημιούργησε σημαντική ευκαιρία για το «τριφύλλι», με το σουτ του να κοντράρει και να καταλήγει σε κόρνερ. Το τελευταίο καλό σουτ του Παναθηναϊκού ήρθε στο 82’, όταν ο Ταμπόρδα δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε σταθερά.

Στην εκπνοή των καθυστερήσεων, ο Νους έκανε πέναλτι στον Τσέριν (επιβεβαιώθηκε από το VAR) και αποβλήθηκε. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο Ηράκλειο.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (87′ Σενγκέλια), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (64′ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Αθανασίου, Σαλσέδο (87′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (70′ Ισέκα). : Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (87′ Σενγκέλια), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (64′ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Αθανασίου, Σαλσέδο (87′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (70′ Ισέκα). Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Ερνάντεθ (72′ Κάτρης), Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης (72′ Τσέριν), Αντίνο (62′ Ζαρουρί), Παντελίδης (62′ Ταμπόρδα), Τετέι (81′ Σφιντέρσκι).