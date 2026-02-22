Δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το «δώρο» της Ρεάλ η Μπαρτσελόνα! Οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-0 στο Καμπ Νου της Λεβάντε για την 25η αγωνιστική της La Liga και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Στα θετικά για τον Χάνσι Φλικ η επιστροφή του Πέδρι στη δράση μετά από σχεδόν έναν μήνα.
Μόλις στο 4′ οι «μπλαουγκράνα» άνοιξαν το σκορ όταν Κανσέλο βρήκε τον Έρικ Γκαρσία, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Μπερνάλ με πλασέ από κοντά έκανε το 1-0. Στο 8′ χάθηκε τεράστια διπλή ευκαιρία με Ραφίνια και Λεβαντόφσκι ενώ στο 16′ ο Ζοάν Γκαρσία νίκησε σε τετ α τετ τον Βίκτορ Γκαρσία.
Στο 27′ ο Κανσέλο είχε δοκάρι σε σέντρα-σουτ ενώ πέντε λεπτά μετά ο Ντε Γιονγκ με πλασέ από ασίστ του Κανσέλο έγραψε το 2-0. Το δεύτερο μέρος είχε πιο χαμηλό ρυθμό, Ραφίνια και Φερμίν είχαν από μία μεγάλη στιγμή, μέχρι το 81′ όταν ο Φερμίν με τρομερό σουτ έγραψε το 3-0. Στο 89′ ο Ράιν με απίθανη διπλή επέμβαση έσωσε σε προσπάθειες των Ραφίνια και Φερμίν.
Μπαρτσελόνα: ΖοάνΓκαρσία, Κανσέλο, Έρικ Γκαρσία, Μαρτίν (87’ Αραούχο), Κουντέ, Όλμο (65’ Πέδρι), Μπερνάλ (65’ Φεράν Τόρες), Ντε Γιονγκ, Ραφίνια, Γιαμάλ (87΄Μπαρντάτζι), Λεβαντόφσκι (65’ Φερμίν)
Λεβάντε: Ράιαν, Τόλιαν (88’ Νάτσο Πέρεθ), Ματούρο, Ντέλα, Σάντσεθ, Ολασαγάστι, Ρέι, Γκαρσία (46’ Κορτές), Άλβαρεθ (83’ Λοσάδα), Τουντέ (70’ Αμπέντ), Ρομέρο (70’ Εγιόνγκ).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (20/02)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1
Σάββατο (21/02)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3
Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2
Κυριακή (22/02)
Χετάφε-Σεβίλλη 0-1
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0
(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα
(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια
Δευτέρα (23/02)
(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (26ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (27/02)
(22:00) Λεβάντε-Αλαβές
Σάββατο (28/02)
(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο
(17:15) Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ
(19:30) Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ
(22:00) Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης
Κυριακή (01/03)
(15:00) Έλτσε-Εσπανιόλ
(17:15) Βαλένθια-Οσασούνα
(19:30) Μπέτις-Σεβίλλη
(22:00) Τζιρόνα-Θέλτα
Δευτέρα (02/03)
(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε