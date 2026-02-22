Γκέλα του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, με τον Δικέφαλο να μένει στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet για την 22η αγωνιστική της Super League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στο βαρύ πρόγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι… ξεζουμισμένη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι.

Αυτό μας κοστίζει. Παρόλα αυτά και σε αυτές τις συνθήκες κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση».