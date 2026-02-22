Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που ξεπέρασε τις 3 ώρες, ο Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησε του Βρετανού Όλιβερ Κρόφορντ στον τελικό του τουρνουά του Νέου Δελχί με 7-5, 4-6, 7-6 (6) και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο επιπέδου Challenger.

Ο συμπατριώτης μας έκαμψε την αντίσταση του αντιπάλου του (σ.σ Νο. 215 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP) και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, παίρνοντας παράλληλα σημαντικούς βαθμούς, που θα τον φέρουν αύριο (23/2) στο Νο. 219 του κόσμου. Ιστορικός τίτλος για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, που έχει ως στόχο να μπει στις θέσεις που θα του δώσουν την ευκαιρία να παίξει στα προκριματικά των Grand Slams, αρχής γενομένης από το Ρολάν Γκαρός, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 3-2, όταν ο Κρόφορντ έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 4-2. Η απάντηση του Σακελλαρίδη, όμως, ήταν άμεση, με τον Ελληνα τενίστα να παίρνει πίσω το μπρέικ και να μειώνει σε 4-3, πριν ισοφαρίσει σε 4-4. Από το 9ο έως το 11ο γκέιμ είχαμε τρία μπρέικ, με τον συμπατριώτη μας κάνει δύο έναντι ενός του Βρετανού, γεγονός που τον βοήθησε να φτάσεις το 6-5. Στη συνέχεια σέρβιρε καλά και με 7-5 έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο Νέο Δελχί. Ο Στέφανος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο σετ, καθώς ένα μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά στη συνέχεια ο Κρόφορντ αντέδρασε. Με μπρέικ στο 4ο καις το 10ο γκέιμ έκανε το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ. Εκεί ο Όλιβερ προηγήθηκε με 4-1 και όλα έδειχναν ότι θα κατακτήσει τον τίτλο. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, όμως, δεν τα παράτησε. Με μπρέικ στο 9ο γκέιμ μείωσε σε 5-4 και λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 5-5. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο συμπατριώτης μας αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και με 8-6 έκανε το 2-1, που του έδωσε τον τίτλο.