Η Ζάλγκιρις Κάουνας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της εντός συνόρων, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου Λιθουανίας μετά την επιβλητική νίκη με 101-85 επί της παραδοσιακής της αντιπάλου, Ρίτας Βίλνιους. Η ομάδα του Κάουνας «καθάρισε» την υπόθεση τίτλος μέσα σε ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο, μετατρέποντας τον τελικό σε παράσταση για έναν ρόλο.

Το δεκάλεπτο της «καταιγίδας»

Παρά το ισορροπημένο ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο, η Ζάλγκιρις πάτησε γκάζι στη δεύτερη, πραγματοποιώντας μια από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις της σεζόν. Με ένα επιμέρους σκορ 37-16, διέλυσε κάθε αμυντικό πλάνο της Ρίτας και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με μια χαοτική διαφορά 25 πόντων.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Βίλνιους επιχείρησε να μειώσει την απόσταση και να βγάλει αντίδραση, όμως η διαφορά ήταν ήδη πολύ μεγάλη. Η Ζάλγκιρις διαχειρίστηκε με απόλυτη ψυχραιμία το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε, φτάνοντας με άνεση στην πηγή.

Οι ηγέτες των Κυπελλούχων

Η επιθετική λειτουργία των νικητών ήταν υποδειγματική, έχοντας ως κύριους εκφραστές δύο παίκτες που έκαναν τη διαφορά στο παρκέ. Ο Ράιτ αναδείχθηκε στον κορυφαίο της αναμέτρησης, προσφέροντας 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ήταν εκείνος που έδωσε τον ρυθμό από τα πρώτα λεπτά. Εξίσου αποτελεσματικός ήταν και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, εκτελώντας με χαρακτηριστική συνέπεια την άμυνα της Ρίτας και σφραγίζοντας την κυριαρχία της ομάδας του.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Σαργκιούνας πάλεψε με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Σμιθ πρόσθεσε άλλους 15, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αλλάξουν τη μοίρα του τελικού.