Η Αρμάνι Μιλάνο είναι η νέα κυπελλούχος Ιταλίας, καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Ντερτόνα με 85-77. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα χρειάστηκε την ποιότητα των αστέρων της στο φινάλε για να κάμψει την αντίσταση των ανταγωνιστικών αντιπάλων της, φτάνοντας αισίως τα 9 τρόπαια στην ιστορία του θεσμού.

Το «εκρηκτικό» ξεκίνημα και η μεγάλη επιστροφή

Οι Μιλανέζοι μπήκαν στο παρκέ με το πόδι στο γκάζι, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +15 (33-18) και δείχνοντας διαθέσεις για έναν υγιεινό περίπατο. Ωστόσο, η Ντερτόνα του Μάριο Φιορέτι δεν παραδόθηκε. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 27-15 στο δεύτερο δεκάλεπτο, ροκάνισε τη διαφορά και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το ρευστό 48-46.

Θρίλερ με υπογραφή Μπρουκς και Γκούντουριτς

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι μετατράπηκε σε πραγματική μάχη. Με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Πρέντις Χαμπ, να κάνει όργια στο παρκέ (23 πόντοι), η Ντερτόνα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο. Όμως, στην τελική ευθεία, η εμπειρία της Αρμάνι έγειρε την πλάστιγγα. Ο Άρμονι Μπρουκς (20 πόντοι) και ο Μάρκο Γκούντουριτς (18 πόντοι) ανέλαβαν δράση, ανακτώντας τον έλεγχο και οδηγώντας το Μιλάνο στην κατάκτηση του τίτλου.

Τα δεκάλεπτα: 33-18, 47-45, 59-62, 85-77