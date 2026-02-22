Άρης και Κηφισιά κοντράρονται απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με διαφορετικά κίνητρα για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Από τη μία, οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο κυνήγι της 5ης θέσης, τη στιγμή που η ομάδα των Βορείων Προαστίων προσπαθείνα αποφύγει την εμπλοκή της σε περιπέτειες όσον αφορά την παραμονή της στην κατηγορία.

Γιατί όμως η 29η Νοεμβρίου συνδέει τις δύο ομάδες; Γιατί αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις δύο, πριν το μεταξύ τους παιχίδι;

Το ημερολογίο έδειχε την 29η του Νοέμβρη όταν οι Θεσσαλονικείς επικρατούσαν 2-1 της ΑΕΛ Novibet στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ηταν η τελευταία νίκης τους εντός έδρας για το πρωτάθλημα, αφού ακολούθησαν οι ισοπαλίες με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ.

Από την άλλη, στις 29 Νοεμβρίου η Κηφισιά πανηγύριζε την τελευταία νίκης της… γενικώς, με το άνετο 3-0 επί του Πανσερραϊκού στη Νεάπολη, αγνοώντας τη χαρά των τριών βαθμών για σχεδόν τρεις μήνες.

Ένα στοιχείο που δείχνει πόσο… καίγονται αμφότεροι σήμερα για τους βαθμούς…