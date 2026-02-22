Σε μια αποκλειστική εξομολόγηση στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ο ακτιβιστής και πρώην άσος του NBA, Ενές Καντέρ, μίλησε για τη ζωή του ως επικηρυγμένος, το νέο του βιβλίο και τη βαθιά του πίστη στις δημοκρατικές αξίες.

Η ελευθερία ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης

«Η ελευθερία είναι τα πάντα για μένα, νομίζω ότι μετά το νερό και το φαγητό, η ελευθερία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τους ανθρώπους. Έτσι, ο λόγος που ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο είναι επειδή ήθελα να εμπνεύσω την επόμενη γενιά, επειδή δυστυχώς έχουμε παιδιά εκεί έξω που θεωρούν την ελευθερία τους δεδομένη», ανέφερε ο γνωστός αθλητής στην κάμερα του MEGA.

Το προσωπικό κόστος της αντιπαράθεσης με το τουρκικό καθεστώς

«Ο Ερντογάν κυνηγάει εμένα, τους φίλους και την οικογένειά μου τα τελευταία 11 – 12 χρόνια και κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη για μένα και όλους αυτούς που αγαπώ. Μου ανακάλεσε το διαβατήριο, έβαλε το όνομά μου στη λίστα της Ιντερπόλ και πρόσφατα με επικήρυξε. Επιτρέπεται να ταξιδεύω σε 29 χώρες αλλά όλοι γνωρίζουν ότι ο Ερντογάν είναι δικτάτορας και η Τουρκία βρίσκεται σε δικτατορία» τόνισε ο Καντέρ.

Η κάθετη άρνηση διαλόγου με τον Τούρκο Πρόεδρο

«Δεν θα ξόδευα ούτε την αναπνοή μου. Απλώς θα έφτυνα στο πρόσωπό του, δεν είναι άξιος του χρόνου μου και δεν είναι άξιος των λόγων μου, είναι ένας γνωστός δικτάτορας όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όταν κοιτάς την Τουρκία, η Τουρκία είναι μία όμορφη χώρα, αγαπώ τη χώρα μου, αγαπώ τον λαό της, το πρόβλημά μου είναι με το τουρκικό καθεστώς. Το καθεστώς του Ερντογάν. Και η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε την Τουρκία από τον Ερντογάν. Λένε ότι η Τουρκία κάποτε ήταν η γέφυρα του Ισλάμ και της Δύσης, αλλά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν, η γέφυρα καταστράφηκε».

Προειδοποίηση προς την ελληνική πολιτική ηγεσία

«Για την Ελλάδα, θέλω να πω ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός γείτονας και ποτέ δεν θα έλεγα να μην συνεργαστεί με την Τουρκία, αλλά θέλω απλώς να πω στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και σε όλους τους άλλους πολιτικούς: δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Ερντογάν. Συνεργαστείτε με την Τουρκία, αλλά να είστε πάντα προσεκτικοί, γιατί ο Ερντογάν έχει μακρά ιστορία στο να μαχαιρώνει ηγέτες πισώπλατα και θα κάνει ό,τι είναι καλό γι’ αυτόν», τονίζει σχετικά ο μπασκετμπολίστας.

Η έμπρακτη προσφορά και το παράδειγμα προς τους νέους

«Όλοι γνωρίζουν για τις πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο στην Ελλάδα, χιλιάδες δέντρα καίγονται. Πριν από περίπου έξι χρόνια είχε ξεσπάσει μία μεγάλη πυρκαγιά και δώρισα 50.000 δολάρια, αλλά νομίζω ότι η δωρεά χρημάτων δεν είναι αρκετή, έπρεπε να είμαι εδώ και να δείξω ένα καλό παράδειγμα για τους νέους εκεί έξω, ώστε να μπορέσουν να με ακολουθήσουν», υπογράμμισε ο Ενές Καντέρ μιλώντας στο MEGA.

Η αδελφική σχέση των δύο λαών πέρα από την πολιτική

«Με το που πάτησα το πόδι μου σε αυτή τη χώρα χθες, όλοι οι Έλληνες άνοιξαν την αγκαλιά τους και με υποδέχτηκαν θερμά. Όταν πάω σε εστιατόρια, τρώμε το ίδιο φαγητό, τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια, έχουμε πολύ παρόμοια κουλτούρα, μοιάζουμε κιόλας, η πολιτική μπαίνει εμπόδιο και μας κάνει να πιστεύουμε ότι είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε οικογένεια στην καρδιά, δεν είμαστε εχθροί, και όταν πάψουν να μπαίνουν κάποιοι σε καίριες θέσεις, οι δύο χώρες θα έρθουν ακόμα πιο κοντά».