Σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και το VAR, η ΑΕΛ Novibet υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε ισοπαλία 1-1 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη απώλεια βαθμών, γεγονός που την αφήνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Προβάδισμα με το… στήθος και απώλειες ευκαιριών

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά το ματς, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ μόλις στο 14′. Μετά από βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη και γύρισμα του Γιακουμάκη, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Αναγνωστόπουλος, δεν απομάκρυνε σταθερά, επιτρέποντας στον Χατσίδη να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα με το στήθος για το 0-1. Ο Δικέφαλος είχε τις ευκαιρίες να «καθαρίσει» το παιχνίδι πριν την ανάπαυλα, κυρίως με τον Γιακουμάκη (32′, 37′), ενώ και η ΑΕΛ απείλησε σοβαρά με τον Σίστο στο 38′.

Αντίδραση από τους «βυσσινί» και αλλαγές στο β’ ημίχρονο

Η επανάληψη ξεκίνησε με αναγκαστική αλλαγή κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσιφτσής αντικατέστησε τον τραυματία Παβλένκα. Η ΑΕΛ ανέβασε την απόδοσή της και δικαιώθηκε στο 61′. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, ο Σαγκάλ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή και με δυνατό βολέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1.

Το ακυρωμένο γκολ της ανατροπής στο 90+7′

Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά. Παρά την αλλαγή σχηματισμού του Λουτσέσκου σε 4-4-2, η ΑΕΛ ήταν εκείνη που άγγιξε τη νίκη. Αρχικά ο Κακουτά αστόχησε σε κενή εστία μετά από λάθος του Τσιφτσή, όμως στις καθυστερήσεις το AEL FC Arena «σηκώθηκε στο πόδι». Ο Μούργος πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στον Κένι και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Ωστόσο, μετά από on-field review, ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για χέρι του Μούργου στο ξεκίνημα της φάσης, διατηρώντας το 1-1 μέχρι το τελικό σφύριγμα.