Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 έως 250 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά και συνταξιούχους. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και δεν έχει οριστικοποιηθεί. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει κλιμακωτή καταβολή του ποσού, με διαφοροποίηση ανάλογα με το δηλωθέν εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού, την οικογενειακή κατάσταση και την κοινωνική κατηγορία του δικαιούχου.

Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό των κοινωνικών μέτρων για την πασχαλινή περίοδο και εξετάζεται από το υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με άλλα δημοσιονομικά εργαλεία στήριξης.

Οι ομάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο

Στο τραπέζι βρίσκονται κυρίως κοινωνικές ομάδες με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένες ανάγκες. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στους πιθανούς δικαιούχους περιλαμβάνονται χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως περίπου 800–850 ευρώ, όσοι λαμβάνουν ή είχαν λάβει ενισχύσεις τύπου ΕΚΑΣ, δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ χωρίς άλλη ενίσχυση, καθώς και άτομα με αναπηρία ή υπερήλικες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Η τελική λίστα αναμένεται να καθοριστεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να δοθεί σε όσους πλήττονται περισσότερο από τις ανατιμήσεις.

Το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τον χρόνο λήψης των αποφάσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι οριστικές ρυθμίσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την τεχνική προετοιμασία και την έγκαιρη καταβολή των ποσών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, εξετάζονται εναλλακτικές παρεμβάσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών τόσο στο ύψος όσο και στα κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης.