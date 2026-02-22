Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την προσπάθεια της Tesla να ανατρέψει μια ετυμηγορία ενόρκων ύψους 243 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με αυτόματο πιλότο το 2019 στη Φλόριντα, προκαλώντας ένα σημαντικό πλήγμα στη νομική στρατηγική της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο κύμα αγωγών που συνδέονται με την τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού.

Η απόφαση διατηρεί την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει αποζημιώσεις τόσο στην οικογένεια της νεαρής που έχασε τη ζωή της όσο και στον επιζώντα της σύγκρουσης.

Η υπόθεση προέρχεται από μια θανατηφόρα σύγκρουση το 2019 στο Κι Λάργκο της Φλόριντα. Ο Τζορτζ ΜακΓκι οδηγούσε το Tesla Model S του με ενεργοποιημένο το αυτόματο πιλότο όταν έριξε το τηλέφωνό του και έσκυψε για να το πάρει. Το όχημα πέρασε από ένα σήμα στοπ και ένα κόκκινο φανάρι που αναβόσβηνε με περίπου 100 χλμ/ώρα, χτυπώντας ένα σταθμευμένο Chevrolet Tahoe.

Το τροχαίο σκότωσε την 22χρονη Naibel Benavides Leon και τραυμάτισε σοβαρά τον φίλο της, Dillon Angulo, ο οποίος ήταν τότε 26 ετών.