Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του φετινού πρωταθλήματος οι πιλότοι της Formula1 βλέπουν τα νέα μονοθέσια σαν να είναι οι «δύσκολες εξισώσεις» που πρέπει να επιλύσουν σε χρόνο ντε τε. Ο ένας μετά το άλλον αρχίζουν να γκρινιάζουν για τα νέα μονοθέσια που τους έχουν βγάλει από τα «νερά» τους και η εξοικείωση με τα νέα τεχνικά δεδομένα τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Λίγοι έχουν πετάξει τη σκούφια τους για τις επιδόσεις που να τους έχουν συναρπάσει, τουλάχιστον με τις δηλώσεις που έχουν κάνει έως τώρα. Αλόνσο, Φερστάπεν και Χάμιλτον γκρινιάζουν την ώρα που ο Λάντο Νόρις τα βρίσκει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προσαρμοστούν στα νέα, υβριδικά δεδομένα.

Μάλιστα, μερικοί φαίνεται να το έχουν ρίξει και στη ειρωνεία. Όπως ο Φερνάντο Αλόνσο που «κοροιδεύει» τα νέα δεδομένα στα μονοθέσια όπως τα έχει επιβάλει η FIA.

Στην πράξη, όπως τόνισε οι πιλότοι αναγκάζονται να θυσιάζουν πολλή ταχύτητα στις στροφές ώστε να διατηρήσουν ενέργεια για τις ευθείες – κάτι που αλλάζει πλήρως τη φιλοσοφία ενός γρήγορου γύρου.

Ο γηραιότερος πιλότος ήταν ιδιαίτερα καυστικός στα σχόλια του: «Στις στροφές είμαστε περίπου 50 km/h πιο αργοί, γιατί δεν θέλουμε να ξοδέψουμε ενέργεια. Με αυτή την ταχύτητα μπορείς να οδηγήσεις το μονοθέσιο. Αυτό μπορεί να το οδηγήσει κι ο σεφ μας στα 200 km/h». ανέφερε ο Αλόνσο, που φέτος κλείνει τα 43 του χρόνια και μάλλον αυτή η νόρμα τον βάζει σε σκέψεις αν πρέπει να παραμείνει ή να φύγει.

Οι πιλότοι σύμφωνα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές έχουν να διαχειριστούν την ισχύ που πλέον παράγεται κατά το ήμισυ από τον ηλεκτροκινητήρα του υβριδικού συστήματος. Και τους αλλάζει τον τρόπο οδήγησης στις πίστες, αφού η οικονομία είναι το νέο δεδομένο και όχι η ταχύτητα. Κοινώς, φωτογραφίζουν τα νέα μονοθέσια σαν χελώνες, που τους βγάζει εκτός των οδηγικών ικανοτήτων τους.

Ακόμη πιο καυστικός ήταν ο Μαξ Φερστάπεν που είναι και ο οδηγός που βγάζει καπνούς οργής για τα νέα μονοθέσια, που του φέρνουν δυσανεξία! Ο Ολλανδός πιλότος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα νέα αυτοκίνητα είναι σαν αυτά της ηλεκτροκίνητης Formula E . Ο ίδιος δηλώνει ότι θα σκεφτόταν ακόμη και την αποχώρησή του αν διαπιστώσει ότι δεν απολαμβάνει το νέο μονοθέσιο.

Πάντως ο πρωταθλητής της Formula1 ο Λάντο Νόρις τον έβαλε στη θέση του. Ο πιλότος της McLaren φαίνεται είναι ιδιαίτερα επικριτικός με τον Φερστάπεν και τις δηλώσεις του για τα νέα μονοθέσια, αναφέροντας ότι αν δεν του αρέσει ας σηκωθεί να φύγει!

«Μας πληρώνουν πολλά χρήματα για να οδηγούμε, οπότε στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να παραπονιέσαι. Κάθε οδηγός μπορεί να πάει και να βρει κάτι άλλο να κάνει.» επεσήμανε ο Νόρις, που έχει άλλη άποψη για το μέλλον της Formula1. Πάντως, παρά τις γκρίνιες τα νέα μονοθέσια μπαίνουν στο μικροσκόπιο και του διευθυντή της McLaren F1, Αντρέα Στέλλα. Ο ίδιος θέλει να προλάβει αρκετά στραβά που βλέπει στα νέα μονοθέσια και τονίζει ότι υπάρχουν τρεις δυνητικά πολύ επικίνδυνες καταστάσεις στα νέα μονοθέσια της Formula 1 για το 2026 και ζήτησε άμεσες αλλαγές!

Το πρώτο είναι ότι πλέον τα μονοθέσια είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο και όταν ο προπορευόμενος κόβει για να ανακτήσει ενέργεια τότε ο οδηγός που ακολουθεί κινδυνεύει να συγκρουστεί μαζί του! Τα άλλα δύο αφορά τις μεγάλες διαφορές ταχύτητας που θα βάλει σε νέες περιπέτειες τους πιλότους αλλά και τη διαδικασία εκκίνησης που με τους υβριδικούς κινητήρες θα φέρει αλαλούμ!

Πάντως, ο διευθυντής της McLaren F1, Αντρέα Στέλλα παραδέχθηκε ότι τα νέα μονοθέσια ευνοούν σε χρόνους τη Ferrari αλλά και τη Mercedes! Τις παραδοσιακές δυνάμεις που επιθυμούν να επανέλθουν σε τροχιά νικών το 2026.