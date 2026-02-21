Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον ΟΦΗ, αλλά και τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φίλιπ Τζούριτσιτς:

Έχετε καλύτερη ψυχολογία λόγω της εμφάνισης κυρίως και όχι του αποτελέσματος στην αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν. Θεωρείς πως αυτό θα σας βοηθήσει ενόψει του πολύ σημαντικού αγώνα με τον ΟΦΗ;

«Nαι, πρώτα απ’ όλα η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ καλύτερη συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα βοηθήσει στο πνευματικό κομμάτι του αγώνα. Γνωρίζουμε πως είμαστε σε δύσκολη κατάσταση και όλοι έχουν επίγνωση επ’ αυτού, αλλά σε δύσκολες στιγμές οι δυνατοί χαρακτήρες πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και να αλλάξουν την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά κόντρα στον ΟΦΗ ξέρουμε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι για εμάς και πως οι τρεις επόμενες αγώνες στο πρωτάθλημα είναι κρίσιμοι».

Αντιμετωπίζετε τον ΟΦΗ στην Κρήτη, που έχει προπονητή τον Χρήστο Κόντη, τον οποίο γνωρίζετε και σας γνωρίζει. Τι είναι αυτό που πιστεύεις πως πρέπει να κάνετε σ’ αυτή την αναμέτρηση;

«Ναι γνωρίζουμε τον Χρήστο, είναι ένας καλός προπονητής που πέρασε αρκετές στιγμές εδώ. Κερδίσαμε μαζί ένα τρόπαιο, οπότε έχουμε όλοι ωραίες αναμνήσεις. Δεν θα αλλάξουμε όμως τρόπο σκέψης… Εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και αυτοί είναι ο ΟΦΗ, οπότε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πως θ’ αγωνιστούν απέναντι μας. Βεβαίως θα τους αναλύσουμε, θα τσεκάρουμε τι κάνουν γιατί κάνουν σπουδαία πρόσφατα, όμως πιστεύω πως η νοοτροπία μας θα πρέπει να είναι πως εμείς θα οδηγήσουμε το παιχνίδι, πως εμείς θα είμαστε σε θέση ισχύος, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί χθες (σ.σ. την Πέμπτη) απέναντι στην Πλζεν όταν δεχθήκαμε πίεση, δείξαμε πως μπορούμε να παίξουμε και μπορούμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερα. Οπότε πιστεύω πως είναι κάτι που βρίσκεται στο κεφάλι μας».

Kατά γενική ομολογία ο Παναθηναϊκός έχει διαφορετικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Ποια είναι η δική σου εξήγηση γι’ αυτό, μιας και είσαι πλέον στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια και θεωρείσαι από τους παλιότερους πλέον ποδοσφαιριστές;

«Δεν ξέρω, ειλικρινά νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι η πίεση. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες που θέλουν να σε ανταγωνιστούν και είναι διαφορετικό ν’ αντιμετωπίζεις μια ομάδα που μόνο αμύνεται, με δέκα παίκτες πίσω από τη μπάλα. Η πίεση είναι διαφορετική, η αίσθηση είναι διαφορετική και νομίζω πως το διαχειριστήκαμε πολύ άσχημα. Όμως δουλεύουμε κάθε μέρα και προσπαθούμε μέσω των προπονήσεων να βρούμε τις λύσεις όταν αντιμετωπίζουμε συμπαγείς άμυνες. Ξέρω πως η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά δε μπορώ να πω ότι η διαφορά έχει να κάνει όπως πολύ κόσμος πιστεύει, με το κίνητρο. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό γιατί ξέρω τα παιδιά και γνωρίζω πως έχουν κίνητρο και παλεύουν, απλά πνευματικά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το… άλμα».