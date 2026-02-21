Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο, εκεί όπου θα πέσει η αυλαία της διοργάνωσης με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι τεράστιο.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε πως τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, γεγονός που επιβεβαιώνει τον παλμό και την προσμονή για το ντέρμπι «αιωνίων» που θα κρίνει τον φετινό Κυπελλούχο Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Ο τελικός του Allwyn Final 8 θα διεξαχθεί απόψε (21/2, 20.00) στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Ο αγώνας Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR είναι sold out και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο να μην προσεγγίσουν το γήπεδο.