Σοβαρή καταγγελία έκανε η Πανιώνιος μετά την ισοπαλία (0-0) με τη Μαρκό για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League 2, με το αγωνιστικό κομμάτι να περνά σε δεύτερο πλάνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, άγνωστο άτομο φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα γειτονικού σχολικού κτιρίου και να εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς τη θύρα 2 του γηπέδου.

Η διοίκηση του συλλόγου χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «οργανωμένη δολοφονική ενέργεια», τονίζοντας πως τέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει οργανωμένη δολοφονική ενέργεια που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό και συγκεκριμένα στο 80ο λεπτό, όταν άγνωστο άτομο ανέβηκε στην ταράτσα σχολικού κτιρίου που βρίσκεται πίσω από τις Θύρες 2 και 3 του γηπέδου, εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς την θύρα 2 και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή την οποία οδηγούσε δεύτερο άτομο.

Η πράξη αυτή έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία. Δημιουργούνται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το περιστατικό ως ένα απλό επεισόδιο, αλλά ως μια εγκληματική ενέργεια που στόχο είχε ανθρώπινες ζωές και τη σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων μας. Ως Πανιώνιος θα κινηθούμε άμεσα νομικά και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την προστασία μας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Οι ευθύνες θα αναζητηθούν προς κάθε κατεύθυνση για αυτό το «τυφλό» χτύπημα βίας.

Η ασφάλεια των φιλάθλων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη».