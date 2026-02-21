Με το σημάδι από τα ράμματα ακόμη εμφανές στο μέτωπό του, ο Λορέντζο Πιρόλα τράβηξε τα βλέμματα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 απέναντι στον Παναιτωλικός.

Ο Ιταλός αμυντικός, που είχε τραυματιστεί στη σύγκρουσή του με τον Παναγιώτη Ρέτσο στο πρώτο παιχνίδι με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, αγωνίστηκε με πάθος και αποφασιστικότητα, επιβεβαιώνοντας τον μαχητικό του χαρακτήρα.

Στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, ο Πιρόλα στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας και έστειλε μήνυμα ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θα τα δώσουν όλα για την ανατροπή και την πρόκριση.