Για το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα: “Είμαι χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ, ήταν σημαντικό να πάρουμε τους τρεις πόντους. Είναι απίθανο να σκοράρω μία ημέρα μετά τα γενέθλιά μου”.
Για το πώς αισθάνθηκε που άκουσε το όνομά του στις κερκίδες: “Θέλω αν πω ευχαριστώ, ένιωσα την στήριξή τους, το ένιωσα σήμερα. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο. Έχω κάποια ράμματα, αλλά μπορώ να παίξω και νιώθω καλά”.
Για τη ρεβάνς: “Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε, αν δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε 3-0 ας μείνουμε εδώ. Θα πάμε εκεί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Θα κάνουμε τα πάντα, ξέρουμε ότι παίζουμε κόντρα σε μία καλή ομάδα, αλλά έχουμε τις πιθανότητές μας. Θα πάμε για τη νίκη και την πρόκριση”.