Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (21/2, 20:00), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει για την εξάδα των ξένων, ενόψει της αναμέτρησης.

Εκτός θα είναι ο Άλεκ Πίτερς, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα, ενώ αντίθετα κανονικά στη διάθεση του Έλληνα κόουτς θα είναι οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Με τρεις σέντερ ο Ολυμπιακός

Υπενθυμίζεται πως, ο Τζόουνς υπέστη τενοντίτιδα, ενώ ο Μιλουτίνοφ έχει πιο σοβαρό θέμα, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης την Παρασκευή, ενώ φόρεσε ειδικό κηδεμόνα στο τραυματισμένο χέρι για να είναι διαθέσιμος για το αποψινό παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζόουνς από την άλλη είναι καλύτερα, δεν αγωνίστηκε και στον ημιτελικό, ενώ προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.