Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 22η αγωνιστική της Super League. Αυτή η περίοδος είναι η εποχή του χρόνου όπου οι Μουσουλμάνοι έχουν τη σική τους νηστεία, το Ραμαζάνι.

Συνηθισμένη είναι η εικόνα Μουσουλμάνων ποδοσφαιριστών να τρώνε στο γήπεδο, λίγο μετά την δύση του ηλίου την περίοδο του Ραμαζανίου.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, με τον Μαροκινό να ακολουθεί την νηστεία και να παίρνει ένα μικρό γεύμα, μετά την δύση του ηλίου. Δίπλα του και ο διατροφολόγος της ομάδας, Ερνάνι Γκόμες.

Δείτε τη φωτογραφία με τον Ελ Κααμπί