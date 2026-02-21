Με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων σήμερα Σάββατο (21/2) άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Φάληρο με σκορ 2-0 του Παναιτωλικού χάρη σε γκολ των Πιρόλα και Γιαζιτζί. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή με 50 βαθμούς και βρίσκονται στο +1 από την ΑΕΚ (ένα ματς λιγότερο) και στο +4 από τον ΠΑΟΚ (δύο παιχνίδια λιγότερα).

Ο Ατρόμητος πήρε μεγάλο «διπλό» με 2-1 επί του Αστέρα και πλέον είναι 9ος με 24 πόντους, ενώ οι ηττημένοι παραμένουν 13οι και προτελευταίοι με 16 βαθμούς.

Η 22η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή (22/2) με τη διεξαγωγή πέντε αναμετρήσεων.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Η βαθμολογία: