Σε μια ξεχωριστή στιγμή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Β’ ομάδας του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα για τη Super League 2, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τη συμπλήρωση 800 συμμετοχών στην επαγγελματική του πορεία.

Ο έμπειρος Γάλλος μεσοεπιθετικός έφτασε σε αυτό το σπουδαίο ορόσημο, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και σταθερά υψηλού επιπέδου παρουσία του στα γήπεδα. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία φιλάθλων και μελών της ομάδας, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς και του επαγγελματισμού του.

Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, συγχαίροντας τον Βαλμπουενά για το εντυπωσιακό επίτευγμά του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.

Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

Συγχαρητήρια Ματιέ!”.

Αναλυτικά οι εμφανίσεις του Βαλμπουενά με τις ομάδες που έχει αγωνιστεί