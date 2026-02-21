Διάλογο με τους οπαδούς του Ολυμπιακού άνοιξε ο Ματίας Λεσόρ, κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τους Πειραιώτες, με τους «πράσινους» να καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον του Γάλλου.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ βρίσκονταν στον πάγκο των «πράσινων» και σε κάποια στιγμή του τελικού άνοιξε διάλογο με οπαδούς του Ολυμπιακού.

Αμέσως, για να προλάβουν καταστάσεις, άνθρωποι της ΕΟΚ πλησίασαν τον 30χρονο και του ζήτησαν να μην μιλάει με την εξέδρα.

Σύμφωνα με καταγγελία του Παναθηναϊκού υπήρξε ρατσιστική επίθεση εναντίον του Λεσόρ.

«Με τη λήξη του ημιχρόνου οπαδός του Ολυμπιακού ακριβώς πάνω από την είσοδο της φυσούνας έκανε ήχο μαϊμούς στον Λεσόρ. Σε αυτό οφειλόταν η ένταση. Ο Λεσόρ γύρισε να μιλήσει με τους αστυνομικούς να επέμβουν, όχι να επιτεθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι».