Την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (21/02, 17:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανακοίνωσαν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τα «καναρίνια» με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και τη διατήρηση της δυναμικής τους στο πρωτάθλημα, μπροστά στο κοινό τους στο φαληρικό γήπεδο.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Βάσκος τεχνικός γνωστοποίησε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.