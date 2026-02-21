Απρόοπτο για τον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8 απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σάσα Βεζένκοφ αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» επιχείρησε να εκτελέσει στην τελευταία φάση του δεκαλέπτου, όμως στην προσπάθειά του τεντώθηκε άτσαλα και αμέσως έδειξε να πονά. Κρατώντας τη μέση του, κατευθύνθηκε αρχικά προς τον πάγκο, εμφανώς ενοχλημένος.

Λίγο αργότερα, συνοδευόμενος από μέλη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποσύρθηκε στα αποδυτήρια για να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο, με την κατάστασή του να προκαλεί ανησυχία ενόψει της συνέχειας του αγώνα.