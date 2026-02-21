Η Μπράιτον φιλοξενείται από την Μπρέντφορντ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει σταθερά στα μέσα της βαθμολογίας.

Το εν λόγω παιχνίδι πάντως έχει αποκτήσει έναν ιστορικό χαρακτήρα χάρη στον Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος κατάφερε να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο στα 40 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος μέσος έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας φτάνοντας τις 654, ξεπερνώντας έτσι τον Γκάρεθ Μπάρι που διατηρούσε έως τώρα το ρεκόρ με 653 συμμετοχές.

New Premier League record appearance maker James Milner made his debut for Leeds way back in 2002 😯 pic.twitter.com/gHJIIk2r2D — Premier League (@premierleague) February 21, 2026