Τη δεύτερη θέση στο άλμα εις μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Βελιγράδι, εξασφαλίζοντας το πρώτο του μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε καλύτερο άλμα στα 8,14 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τα 8,27 μ. που είχε σημειώσει στο ίδιο στάδιο λίγες ημέρες νωρίτερα. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με εντυπωσιακή επίδοση στα 8,42 μ., επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Νίκος Σταματονικολός με 7,76 μ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με άλματα στα 7,64 μ. και 7,83 μ., συνέχισε με 8,04 μ. (δύο φορές) και 7,79 μ., πριν ολοκληρώσει τον αγώνα του με τα 8,14 μ., που του χάρισαν τη δεύτερη θέση.

Από την πλευρά του, ο Σαραμπογιούκοφ είχε επίσης άλματα στα 8,39 μ., 8,28 μ. και 8,23 μ., δείχνοντας σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο.

Χρυσό για την Αδαμοπούλου και συνολικά πέντε μετάλλια

Ξεχώρισε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία κατέκτησε το χρυσό στο άλμα επί κοντώ με νέο ατομικό ρεκόρ στα 4,52 μ., πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800 μ. με χρόνο 2:02.70, ενώ ο Νίκος Ανδρικόπουλος πήρε το χάλκινο στο τριπλούν με 16,29 μ.

Θέσεις στην οκτάδα κατέγραψαν επίσης οι Ανδρέας Πανταζής, Οξάνα Κορένεβα και Ολυμπία Τζούβελη.

Ο συνολικός απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ήταν πέντε μετάλλια (ένα χρυσό, δύο ασημένια και δύο χάλκινα) και τρεις παρουσίες στην πρώτη οκτάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του ελληνικού στίβου στη διοργάνωση.