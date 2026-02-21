Δημοφιλή
Σοκαριστικό τροχαίο στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο εκσφενδονίστηκε και καρφώθηκε πάνω στην είσοδο σπιτιού (βίντεο)
Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» στον αέρα και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε κατοικία. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις Αρχές ότι ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και οδηγούσε επικίνδυνα πριν το όχημα χτυπήσει σε ανάχωμα. Η πρόσκρουση ήταν […]
Ιντιάνα: Σάλος με γραμματέα λυκείου που είχε σχέσεις με μαθητές – Την έπιασε επ’ αυτοφώρω ο σύζυγός της
Η απίστευτη υπόθεση της Alicia Hughes που συγκλονίζει το Union City
Mercedes-Benz NextGenH2: Το φορτηγό που θα φουλάρει με υδρογόνο
Το φορτηγό Mercedes-Benz NextGenH2 σηματοδοτεί το επόμενο βήμα ανάπτυξης προς τις μεταφορές φορτηγών με βάση το υδρογόνο.
Dacia Bigster hybrid-G 150: Και διπλό καύσιμο και τετρακίνηση
Το Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4 auto είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού ξεκινώντας από €32.500.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπόσχονται πλούσιο θέαμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του τένις και των χειμερινών σπορ, με πλήρες πρόγραμμα σε όλα τα συνδρομητικά και δημόσια κανάλια. Στο ποδόσφαιρο, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αναμετρήσεις από κορυφαία πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις. Ξεχωρίζουν οι αγώνες Αλ Χιλάλ […]