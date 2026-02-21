«Η Ινδία βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων φιλοδοξιών της Nissan», δήλωσε ο Thierry Sabbagh, Αντιπρόεδρος Τμήματος και Πρόεδρος για τη Μέση Ανατολή, την Σαουδική Αραβία, την ΚΑΚ και την Ινδία. Με την τοπική παραγωγή στον Συνεργάτη της Συμμαχίας μας στην Τσενάι και έναν οδικό χάρτη προϊόντων έτοιμο για το μέλλον, είμαστε εδώ για να ανταγωνιστούμε, να αναπτυχθούμε και να ηγηθούμε στα τμήματα που έχουν σημασία.

Η Nissan Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Nissan Motor India Pvt. Ltd., λανσάρει το ολοκαίνουργιο Gravite, ένα 7θέσιο πολυχρηστικό όχημα (MPV).

Το Gravite έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται άψογα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγαλύτερα οικογενειακά ταξίδια. Οι ευέλικτες διαμορφώσεις καθισμάτων επιτρέπουν τη φιλοξενία έως και επτά επιβατών, με αφαιρούμενα καθίσματα τρίτης σειράς που επεκτείνουν τη χωρητικότητα αποσκευών στα 625 λίτρα.

Kάτω από το καπό του Gravite ένα μοτέρ 1.0 λίτρου, με απόδοση 72 ίππων σ. Η μετάδοση γίνεται μέσω ενός μηχανικού κιβωτίου 5 ταχυτήτων ή με το αυτοματοποιημένο 5άρι Easy-R, αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Στην Ινδία κοστίζει από 565.000 ρουπίες , που αντιστοιχούν σε περίπου 5.240 ευρώ.