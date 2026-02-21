Ο ΣΕΑΑ δημοσίευσε τις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων για τον Ιανουάριο του 2026 .Οι ταξινομήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τόσο αμιγώς ηλεκτρικών όσο και plug-in υβριδικών μοντέλων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συνολικά ταξινομήθηκαν 1.324 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μειωμένα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα-ρεκόρ. Τα plug-in υβριδικά ήταν 691 και τα αμιγώς ηλεκτρικά, 633, ενώ τα μερίδια επί του συνόλου της αγοράς επιβατικών ήταν 6,85% και 6,28% αντίστοιχα.

ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ