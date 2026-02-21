Η Ferrari έπιασε τον ταχύτερο χρόνο στις δοκιμές του Μπαχρέιν, στην τελευταία ημέρα των δοκιμών, με πρωταγωνιστή τον Charles Leclerc που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο 1:31,992 με τα C4 ελαστικά, με τον Land Norris να σημειώνει χρόνο 1:32,871 (C3 γόμα) ο δεύτερος ταχύτερος πιλότος.

Ο Charles Leclerc επιβεβαίωσε ότι η Ferrari είναι πιθανό να βρεθεί στην πρώτη γραμμή στην έναρξη της νέας σεζόν της F1 μετά από μια εντυπωσιακή τελευταία ημέρα δοκιμών.

Η Red Bull κατέλαβε την τρίτη θέση με τον Max Verstappen με χρόνο 1:33,109 με τα πρωτότυπα ελαστικά της Pirelli, τα ίδια που χρησιμοποίησε ο George Russell για να σημειώσει χρόνο 1:33,197 δευτερόλεπτα.

Ο Verstappen φάνηκε να πιέζει σκληρά, αλλά δεν είχε τον ρυθμό ενός γύρου του Leclerc, ενώ ο Russell ήταν τρία δέκατα πιο αργός από τον καλύτερο χρόνο της Mercedes στις δοκιμές του Μπαχρέιν, ο οποίος ήρθε από τον Kimi Antonelli την Πέμπτη – υποδηλώνοντας ότι δίσταζαν.