Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ρυθμό στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός και η Βικτόρια Πλζεν ήρθαν ισόπαλοι με 2-2 για τη νοκ άουτ φάση του Europa League και άφησαν… ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία.

Οι Τσέχοι μπήκαν πιο δυνατά, απειλώντας στο 6’, ενώ στο 11’ άνοιξαν το σκορ με τον Βισίνσκι, μετά από απόκρουση του Λαφόν σε σουτ του Λαβάλ.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές και στο 31’ έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τον Κυριακόπουλο να σερβίρει υπέροχα στον Τετέι, ο οποίος με άπιαστη κεφαλιά σημείωσε το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ. Η Βικτόρια απείλησε ξανά στο 44’, όμως το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στον Παναθηναϊκό.

Στο 51’ ο Τετέι άγγιξε το 2-1, με τον Βίγκελε να πραγματοποιεί διπλή εντυπωσιακή επέμβαση. Τελικά, στο 61’, ο Έλληνας φορ με εξαιρετική ατομική ενέργεια και διαγώνιο σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Η ομάδα του Μπενίτεθ είχε κι άλλες στιγμές, όμως στο 80’ ο Λαντρά με απίθανο σουτ διαμόρφωσε το 2-2. Στο φινάλε, οι ευκαιρίες των Μπακασέτα και Μέμιτς δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά (82′ Ερνάντεθ), Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα (65′ Αντίνο), Πάντοβιτς (64′ Τζούριτσιτς), Τετέι (78′ Σφιντέρσκι)

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Ντόσκι, Σπάτσιλ, Ντουέ, Μέμιτς, Σουαρέ (88′ Αντού), Τσερβ (74′ Βαλέντα), Χροσόφσκι, Βισίνσκι (75′ Σόικα), Λαβάλ (58′ Βύντρα), Πάνος (58′ Λαντρά)