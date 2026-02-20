Μετά την μεσοβδόμαδα αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για τα playoff του Champions League, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην αυριανή (21/2, 17:00) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, για την 22η αγωνιστική της Superleague.

Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει τον Λορέντσο Πιρόλα στη διάθεσή του, όχι όμως και τον Ντανιέλ Ποντένσε που είναι τιμωρημένος. Από’ κει και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός άφησε εκτός λόγω του περιορισμού στους ξένους τους Ροντινέι και Κλέιτον.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την αποστολή

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.