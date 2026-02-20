Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε χωρίς δυσκολία τα εμπόδια από ΑΕΚ και Μαρούσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών στη γραμμή των ψηλών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραδέχεται πως ακόμη δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι θα είναι τελικά διαθέσιμοι.

Παράλληλα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, επέστρεψε και έδωσε το «παρών» στην προπόνηση της ομάδας στις 20/02, μία ημέρα πριν από τον τελικό. Σε δηλώσεις του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διοίκηση και το επιτελείο του συλλόγου για την κατανόηση που έδειξαν, ενώ μίλησε και για τα έντονα συναισθήματα που του προκαλεί η ατμόσφαιρα στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Σχετικά με το αν έχει προλάβει να ξεκουραστεί από το ταξίδι του: «Ναι έχω κοιμηθεί καλά. Θα δούμε αύριο. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, ό,τι και να συμβεί».

Για το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον που η ομάδα του επέτρεψε να απουσιάσει: «Είναι κάτι που έπρεπε να κάνω, οπότε είμαι ευγνώμον που μου επέτρεψαν και μου έδωσαν τον χρόνο να πάω. Είμαι πίσω και είμαι έτοιμος να τελειώσουμε το υπόλοιπο της σεζόν».

Σχετικά με τις εμπειρίες που του ξυπνάει αυτό το γήπεδο: «Ναι, εδώ ξεκίνησε το ελληνικό μου ταξίδι. Αγαπώ την Κρήτη, έχω υπέροχες αναμνήσεις εδώ και πάντα θα αγαπώ αυτό το μέρος».

Αναφορικά με το αν έχει κάποια ιδιαίτερη ανάμνηση από τότε: «Τα πάντα με σόκαραν τότε. Ήμουν τόσο μικρός. Δεν καταλάβαινα τα πάντα. Τώρα, κοιτώντας πίσω, είναι απλά εκπληκτικό. Ήταν γραφτό να έρθω εδώ».