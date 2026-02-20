Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ προκάλεσε αίσθηση με τη δήλωσή του ότι η κατάκτηση του MLS είναι πιο δύσκολη από αυτή του UEFA Champions League.

Από το καλοκαίρι του 2025 αγωνίζεται στην Ίντερ Μαιάμι , έχοντας στο πλευρό του τον φίλο και σταρ Λιονέλ Μέσι. Αρχικά μετακινήθηκε ως δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης και στη συνέχεια αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 31χρονος μέσος έχει ήδη πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του MLS, παίζοντας μαζί με σπουδαίους παίκτες όπως οι Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Μπουσκέτς και Τζόρντι Άλμπα.

Παρά την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και συμμετοχές στο Champions League, ο Ντε Πολ τόνισε μέσω social media ότι το MLS απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και συνέπεια, ανοίγοντας συζητήσεις για την δυσκολία της αμερικανικής λίγκας σε σχέση με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.