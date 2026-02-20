Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος στις περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή τους θα κριθεί ουσιαστικά στην τελευταία προπόνηση. Για τον Μιλουτίνοφ σημείωσε ότι θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα, λόγω του κατάγματος που τον ταλαιπωρεί, και έπειτα θα φανεί αν μπορεί να βοηθήσει κανονικά την ομάδα.

Όσον αφορά τον Τζόουνς, ανέφερε πως ακολούθησε πρόγραμμα θεραπειών τις προηγούμενες ημέρες και αναμένεται να δοκιμάσει να μπει σε ρυθμό προπόνησης, ώστε να διαπιστωθεί η ετοιμότητά του.