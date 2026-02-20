Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος στις περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή τους θα κριθεί ουσιαστικά στην τελευταία προπόνηση. Για τον Μιλουτίνοφ σημείωσε ότι θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα, λόγω του κατάγματος που τον ταλαιπωρεί, και έπειτα θα φανεί αν μπορεί να βοηθήσει κανονικά την ομάδα.

Όσον αφορά τον Τζόουνς, ανέφερε πως ακολούθησε πρόγραμμα θεραπειών τις προηγούμενες ημέρες και αναμένεται να δοκιμάσει να μπει σε ρυθμό προπόνησης, ώστε να διαπιστωθεί η ετοιμότητά του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοβ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη, ή όχι.»

