Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στην COSMOTE TV ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται συλλογική δουλειά για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των χαμένων ευκαιριών και να αρχίσουν να έρχονται τα γκολ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην COSMOTE TV: Για το ματς με τον Παναιτωλικό: “Είναι δύσκολο το παιχνίδι και ο λόγος δεν είναι επειδή έρχεται ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Λεβερκούζεν, αλλά γιατί έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αν θέλουμε να το κερδίσουμε θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στον Παναιτωλικό και όχι στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν“.

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια για το ματς του πρωταθλήματος: “Αν υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ενέργεια γιατί την ξόδεψαν όλοι στο παιχνίδι της Τετάρτης, τότε θα τους αλλάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους άλλους“.

Για το πρόβλημα στο γκολ στα τελευταία παιχνίδια: “Είναι αλήθεια πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μπορεί να ευθύνονται διαφορετικά πράγματα σε κάθε παιχνίδι, ωστόσο είναι αλήθεια πως στα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε μιλάμε για την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω όταν φτάνουμε κοντά ή και μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους. Πάντως προτιμούμε, αν είναι να μην βάλουμε γκολ, να έχει συμβεί επειδή δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και δεν ήμασταν εύστοχοι, από το να μην έχουμε ευκαιρίες. Όλοι μαζί, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έρθουν τα γκολ.

Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με μας και πολλές φορές έχει να κάνει και με την έλλειψη τύχης. Για παράδειγμα το γεγονός πως βρήκε η μπάλα ελάχιστα την πλάτη του Ταρέμι ήταν ατυχία. Κάποιες φορές είναι απλά ατυχία και κάποιες φορές κάτι λείπει για να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα”.