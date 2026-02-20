Δημοφιλή
Ερναγκόμεθ: «Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό»
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έστειλε το μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8, με τον Παναθηναϊκό να προετοιμάζεται για τη «μάχη» απέναντι στον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο. Ο Ισπανός φόργουορντ, μιλώντας για την αναμέτρηση του Σαββάτου, χαρακτήρισε το παιχνίδι σαν έναν πραγματικό «πόλεμο» στο παρκέ, επισημαίνοντας πως η ομάδα που θα δείξει μεγαλύτερη ένταση, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα […]
Ντόρσεϊ: «Είμαι πίσω και έτοιμος να τελειώσουμε το υπόλοιπο της σεζόν»
Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ στην προπόνηση (pics)
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με ειδικό νάρθηκα στο δεξί του χέρι. Ο Σέρβος σέντερ είχε αποχωρήσει τραυματίας από τον ημιτελικό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι. Τα αποτελέσματα έδειξαν […]
Μπαρτζώκας: «Η προπόνηση θα δείξει άμα αγωνιστούν Τζόουνς – Μιλουτίνοφ»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος στις περιπτώσεις των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή τους θα κριθεί ουσιαστικά στην τελευταία προπόνηση. Για τον Μιλουτίνοφ σημείωσε ότι θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα, λόγω του κατάγματος […]