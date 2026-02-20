Η Μίλαν βρίσκεται στο -7 από την κορυφή της Serie A, ωστόσο στο εσωτερικό της ομάδας παραμένει ζωντανή η πεποίθηση πως μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Ραφαέλ Λεάο εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της 8ης Μαρτίου απέναντι στην πρωτοπόρο και συμπολίτισσα Ίντερ, ενώ αναφέρθηκε και στον διαφορετικό ρόλο που του έχει δώσει φέτος ο Μάσιμο Αλέγκρι.

Η ισοπαλία (1-1) στο «Σαν Σίρο» με την Como δεν επέτρεψε στους «ροσονέρι» να πλησιάσουν στους πέντε βαθμούς από την κορυφή, διατηρώντας τη διαφορά στους επτά. Παρ’ όλα αυτά, η πίστη για αντεπίθεση και διεκδίκηση του τίτλου μέχρι το τέλος της σεζόν παραμένει έντονη στο στρατόπεδο της Μίλαν.

Μιλώντας στο podcast «Kickin’ It» του CBS Sports, ο Πορτογάλος επιθετικός τόνισε πως η ένταση και η ανυπομονησία μεγαλώνουν όσο πλησιάζει το Derby della Madonnina, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του είναι να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη σε ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της χρονιάς.

