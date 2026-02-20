Μιλώντας στο podcast «Kickin’ It» του CBS Sports, ο Πορτογάλος επιθετικός τόνισε πως η ένταση και η ανυπομονησία μεγαλώνουν όσο πλησιάζει το Derby della Madonnina , ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του είναι να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη σε ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της χρονιάς.

Η ισοπαλία (1-1) στο «Σαν Σίρο» με την Como δεν επέτρεψε στους «ροσονέρι» να πλησιάσουν στους πέντε βαθμούς από την κορυφή, διατηρώντας τη διαφορά στους επτά. Παρ’ όλα αυτά, η πίστη για αντεπίθεση και διεκδίκηση του τίτλου μέχρι το τέλος της σεζόν παραμένει έντονη στο στρατόπεδο της Μίλαν.

Η Μίλαν βρίσκεται στο -7 από την κορυφή της Serie A, ωστόσο στο εσωτερικό της ομάδας παραμένει ζωντανή η πεποίθηση πως μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Ραφαέλ Λεάο εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της 8ης Μαρτίου απέναντι στην πρωτοπόρο και συμπολίτισσα Ίντερ , ενώ αναφέρθηκε και στον διαφορετικό ρόλο που του έχει δώσει φέτος ο Μάσιμο Αλέγκρι.

“Τις ημέρες που προηγούνται του ντέρμπι δεν βγαίνεις από το σπίτι. Είναι μία πραγματική τρελή εβδομάδα, όλοι θέλουν εισιτήρια, όλοι μιλούν για το Μίλαν-Ίντερ που είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της σεζόν.

Το ντέρμπι είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου και εγώ θέλω να ζήσω. Είναι εκπληκτικό το να παίρνεις μέρος σε αυτό, οι οπαδοί τραγουδούν από την αρχή μέχρι το φινάλε”, τόνισε ο Πορτογάλος άσος, ο οποίος μίλησε και για το ρόλο του καθαρόαιμου φορ που του έχει αναθέσει φέτος ο Μάσιμο Αλέγκρι:

“Πριν από την έναρξη της σεζόν, ήμουν πρόθυμος να κάνω τα πάντα. Όταν ο προπονητής μού είπε ότι ήθελε να με χρησιμοποιήσει ως σέντερ φορ, του είπα ότι ήμουν έτοιμος.

Μπορείς να σκοράρεις περισσότερα γκολ σε αυτή τη θέση. Στο ποδόσφαιρο, οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους καλύτερους, πρέπει να σκοράρεις και να δίνεις ασίστ”.

Τέλος, ο Λεάο ρωτήθηκε και για τη συνεργασία που έχει αναπτύξει στη γραμμή κρούσης με τον Πούλισικ, πλέκοντας το εγκώμιο του Αμερικανού διεθνούς φορ: “Έχουμε καλή σχέση και τώρα γνωριζόμαστε καλύτερα στο γήπεδο.

Και οι δύο είχαμε κάποιους τραυματισμούς αυτή τη σεζόν, οπότε δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί, αλλά είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Όταν είναι στο γήπεδο, πάντα πιστεύεις ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι”.