Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται πλέον στα πιο «καυτά» ταλέντα της γενιάς του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι φετινές του εμφανίσεις έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να εντυπωσιάζει με τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του.

Στην πρόσφατη νίκη της KRC Genk με 3-1 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για το UEFA Europa League, η ομάδα του έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, με τον Καρέτσα να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. Από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα μετρά πέντε συμμετοχές σε γκολ (ένα τέρμα και τέσσερις ασίστ) σε έξι αγώνες, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες ούτε στην Ισπανία, με τη Mundo Deportivo να του αφιερώνει εκτενές άρθρο, αποθεώνοντάς τον και κάνοντας λόγο για έναν παίκτη που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ελίτ.

🇬🇷💎 Konstantinos Karetsas (18) has 5 goal contributions in his last 6 matches for Genk! ✅ • 🅰️ vs Cercle Brugge • ⚽️ vs Malmö • 🅰️ vs FCV Dender EH • 🅰️ vs Anderlecht • ❌ vs KV Mechelen • 🅰️ vs Dinamo Zagreb Greece have a talent on their hands! pic.twitter.com/b59TRmOIUR — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προορίζεται να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο την επόμενη δεκαετία. Ελληνικής καταγωγής, αλλά γεννημένος στη Γκενκ , αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ομάδα της βελγικής πόλης και αυτή την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Europa League για μια θέση στους 16 , πραγματοποίησε για άλλη μια φορά μια από εκείνες τις εμφανίσεις που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή πολλών που παρακολουθούν στενά την πρόοδό του.

Γεννημένος το 2007 και έχοντας κλείσει τα 18 μόλις πριν από τρεις μήνες, ο Καρέτσας είναι ήδη ο πιο σημαντικός παίκτης στη Γκενκ , μια ομάδα όπου το ταλέντο αναδύεται συνεχώς. Αυτός ο σύλλογος έχει ξεκινήσει τις καριέρες σπουδαίων παικτών όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Τιμπό Κουρτουά, ο Σεργκέλ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Καλιντού Κουλιμπαλί και ο Γιανίκ Καράσκο , μεταξύ άλλων, και ο Καρέτσας φαίνεται αποφασισμένος να μπει σε αυτή τη λίστα σε λίγα χρόνια.

⭐️ Konstantinos Karetsas, ‘el Messi griego’, sigue brillando: Media Europa está detrás de él ✍️ @JavierAlfaroFC https://t.co/SAjpV0o3Da — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2026

Είναι ένας επιθετικός μέσος με εξαιρετικό όραμα, ικανός να εκμεταλλεύεται τα μη ανιχνεύσιμα κενά μεταξύ των γραμμών και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ ανά πάσα στιγμή . Αριστεροπόδαρος, συνήθως παίζει στη δεξιά πτέρυγα, αν και μπορεί επίσης να αγωνιστεί ως επιθετικός μέσος, με τον παραδοσιακό αριθμό 10. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει κερδίσει το παρατσούκλι «ο Έλληνας Μέσι», έχοντας ήδη εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν έχει ποτέ πριν καυχηθεί για ένα ταλέντο που να έχει προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο ο Καρέτσας.

Όπως αναμενόταν, ο Καρέτσας έχει ήδη συνδεθεί με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που ελπίζουν να τον παρασύρουν μακριά από την Γκενκ . Ίσως μάλιστα τα καταφέρουν το επόμενο καλοκαίρι, καθώς δεδομένης της τρέχουσας φόρμας του, θα είναι δύσκολο να τον κρατήσουν στην Jupiler Pro League . Όλοι οι γίγαντες της Premier League τον έχουν στη λίστα τους, και έχουν επίσης γίνει συζητήσεις για ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου , η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μίλαν. Όλοι θέλουν να αποκτήσουν τον “Έλληνα Μέσι”».