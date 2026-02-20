Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21/2) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Ο σούπερσταρ των Πειραιωτών υπογράμμισε ότι θα δοθεί μία μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες και τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να παλέψουν για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Είμαι ενθουσιασμένος. Με ενθουσιάζει να παίζω σε δύσκολο περιβάλλον. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι αύριο. Κάθε φορά που παίζουμε με τον Παναθηναϊκό είναι διασκεδαστικό. Είναι physical, οι οπαδοί είναι πολύ θερμοί. Ανυπομονώ να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα με μία καλή νίκη».

Για το αν βλέπει διαφορά στο μομέντουμ του Παναθηναϊκού με τη μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις και τις δύο νίκες στο Allwyn Final 8: «Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω δει τα παιχνίδια τους. Κέρδισαν με 30 πόντους και τα δύο παιχνίδια νομίζω. Κοιτάξτε, οι σεζόν διαμορφώνονται από τα πάνω και τα κάτω. Καλές ομάδες είναι εκείνες που μπορούν να επηρεάζουν τις κακές περιόδους. Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα. Έχουν εμπειρία, έχουν τον τίτλο. Πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός».

Για τις 5 σερί νίκες του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετική ιστορία, αλλά αν ήμουν κάτω θα ήθελα να κάνω τα πάντα για να τελειώσω το σερί. θα έκανα ό,τι μπορούσα για να κερδίσω. Θα είναι μία μάχη προς κάθε κατεύθυνση, όμως δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να είναι πιο επιθετικοί από εμάς».

Για το που θα κριθεί το παιχνίδι: «Πρέπει να είμαστε η πιο επιθετική ομάδα. Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα. Οι τελικοί δεν κερδίζονται από την ευστοχία. Συνήθως κερδίζει η ομάδα που το θέλει περισσότερο. Οπότε πρέπει να είμαστε εμείς αύριο».