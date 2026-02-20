Ο Εργκίν Αταμάν παρέθεσε τη δήλωσή του ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (21/1, 20:00).

Κατά τη διάρκεια της «πράσινης» media day, πριν από την πρωινή προπόνηση της 20ης Φεβρουαρίου, ο Τούρκος προπονητής δεν απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ωστόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε αργότερα τις σκέψεις του.

Στη δήλωσή του, ο Αταμάν τόνισε πως η ομάδα του θα αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντίπαλο, που παίζει καλό μπάσκετ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να κατακτήσει το τρόπαιο και να χαρίσει χαρά στους φιλάθλους του.