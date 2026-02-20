Δημοφιλή
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις πριν από τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 απέναντι στον Ολυμπιακό (21/2, 20:00) για το Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ. Ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, δεν παραχώρησε δηλώσεις πριν από την αναμέτρηση. Αντί γι’ αυτό, οι εκπρόσωποι του Τύπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με δύο παίκτες της ομάδας, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και […]
Ερναγκόμεθ: «Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό»
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ έστειλε το μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8, με τον Παναθηναϊκό να προετοιμάζεται για τη «μάχη» απέναντι στον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο. Ο Ισπανός φόργουορντ, μιλώντας για την αναμέτρηση του Σαββάτου, χαρακτήρισε το παιχνίδι σαν έναν πραγματικό «πόλεμο» στο παρκέ, επισημαίνοντας πως η ομάδα που θα δείξει μεγαλύτερη ένταση, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα […]
Ντόρσεϊ: «Είμαι πίσω και έτοιμος να τελειώσουμε το υπόλοιπο της σεζόν»
Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ ενόψει του τελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ στην προπόνηση (pics)
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με ειδικό νάρθηκα στο δεξί του χέρι. Ο Σέρβος σέντερ είχε αποχωρήσει τραυματίας από τον ημιτελικό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι. Τα αποτελέσματα έδειξαν […]