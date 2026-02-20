Ο Νεϊμάρ αναφέρθηκε στο μέλλον της καριέρας του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να αποτελέσει τον τελευταίο μεγάλο σταθμό του στο κορυφαίο επίπεδο. Σε συνέντευξή του στο Caze TV, ο 34χρονος επιθετικός μίλησε με ειλικρίνεια για τις σκέψεις του, επισημαίνοντας πως δεν σχεδιάζει μακροπρόθεσμα και προτιμά να αντιμετωπίζει κάθε σεζόν ξεχωριστά.

«Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Είναι πιθανό τον Δεκέμβριο να θέλω να αποσυρθώ. Ζω την κάθε μέρα ξεχωριστά. Η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη Σάντος, αλλά και για την εθνική Βραζιλίας και για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως το προσεχές διάστημα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του.

Ο Βραζιλιάνος σταρ στάθηκε και στη διαχείριση της φυσικής του κατάστασης, εξηγώντας γιατί επέλεξε να προφυλαχθεί σε ορισμένα παιχνίδια. «Ήθελα να επιστρέψω στο 100% φέτος, γι’ αυτό και ξεκουράστηκα σε κάποια ματς. Ξέρω ότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή, όμως πρέπει να το διαχειριστώ σωστά. Η Σάντος έχει οργανώσει ένα εξαιρετικό πλάνο. Φυσικά, ήθελα να επιστρέψω για να βοηθήσω την ομάδα μου, αλλά τελικά προτίμησα να ξεκουραστώ, ώστε να μπορέσω να επανέλθω στο 100%, χωρίς πόνους, χωρίς φόβο και σε κορυφαία κατάσταση», τόνισε.

Με φόντο το Μουντιάλ του 2026, ο Βραζιλιάνος σταρ εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διοργάνωση να σηματοδοτήσει το φινάλε της ποδοσφαιρικής του πορείας.