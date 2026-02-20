Κατά τη διάρκεια των προβών, το αγαπημένο του σκυλάκι, η Νικόλ, έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο. Ο Τρύφωνας Σαμαράς, σύμφωνα με το youweekly.gr, που κάνει το backstage του σόου βρισκόταν στα στούντιο στο Γαλάτσι από νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό Πομεράνιαν βρέθηκε σε μια σκαλωσιά μέσα στο στούντιο. Ο γνωστός κομμωτής, που δεν αποχωριζόταν ποτέ τη μικρή του συντροφιά, αντιλήφθηκε κάποια στιγμή ότι την είχε χάσει από τα μάτια του και άρχισε να την αναζητά. Δυστυχώς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το άτυχο ζωάκι πήδηξε από ύψος περίπου δύο μέτρων. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Όταν ο Τρύφωνας Σαμαράς ενημερώθηκε για το τι είχε συμβεί, κατέρρευσε. Ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπορούσε να πιστέψει την απώλεια. Η Νικόλ δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο, ήταν η αδυναμία του, η καθημερινή του συντροφιά, η παρουσία που τον ακολουθούσε παντού — σε γυρίσματα, σε ταξίδια, σε δημόσιες εμφανίσεις.

Μάλιστα, όσοι βρίσκονταν στα backstage μιλούν για ένα ζωάκι ιδιαίτερα φιλικό, που είχε εξοικειωθεί με τους συνεργάτες της παραγωγής και είχε κερδίσει την αγάπη όλων. Η απώλειά της προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την ομάδα.