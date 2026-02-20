Περισσότερα σε λίγο…
Δημοφιλή
- 1
Η αρχαιότερη πόλη του κόσμου βρίσκεται στην Πελοπόννησο
- 2
Επιστρέφει στην Ελλάδα η βασίλισσα Σοφίαο μυστήριο που τη φέρνει πάλι πίσω
- 3
Κληρονομικό-σοκ: Καταργείται το «εξ αδιαιρέτου» – Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
- 4
Κηδεία Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο - Ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία
- 5
«Ζαλίζουν» τα νούμερα στην Πάτρα: 50 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της πόλης από το καρναβάλι
- 6
Κακοκαιρία: «Σπασμένη Γραμμή Λαίλαπας» σχηματίστηκε στα δυτικά της χώρας - Καταιγίδες και στην Αττική το από
- 7
Δολοφονήθηκε αστροφυσικός της NASA που ανακάλυψε νερό σε μακρινό πλανήτη
- 8
Συντάξεις Μαρτίου: Πληρώνονται σήμερα λόγω Καθαράς Δευτέρας - Η ώρα που θα φανούν τα χρήματα
- 9
ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο Eric Dane
- 10
Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού - Οι περιοχές που θα σαρώσουν τα φαινόμενα
Κακοκαιρία: «Σπασμένη Γραμμή Λαίλαπας» σχηματίστηκε στα δυτικά της χώρας – Καταιγίδες και στην Αττική το απόγευμα
Η ΕΜΥ έθεσε την Αττική σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ επτά ακόμα περιοχές θα επηρεαστούν. Βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή
Πολιτική Προστασία: Ο Δήμος Νισύρου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Ο Δήμος Νισύρου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 17 Φεβρουαρίου 2026, μετά από αίτημα του δημάρχου, με εκτεταμένες ζημιές από ισχυρούς ανέμους, κύματα και βροχόπτωση.
Σε κόκκινο συναγερμό ο Έβρος: 50.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει – Aγωνία για το νέο κύμα κακοκαιρίας
Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο, καθώς η μεγάλη άνοδος της στάθμης των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 50.000 στρέμματα έχουν ήδη καλυφθεί από νερό, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Στην περιοχή […]
Προσοχή: Ποιες υπηρεσίες του gov.gr θα «κατέβουν» αυτή την Κυριακή;
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 09:00-13:00, η ΓΓΠΣΨΔ θα αναβαθμίσει τις υποδομές αυθεντικοποίησης χρηστών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ορισμένες υπηρεσίες του gov.gr δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες.