Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο, καθώς η μεγάλη άνοδος της στάθμης των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 50.000 στρέμματα έχουν ήδη καλυφθεί από νερό, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Στην περιοχή […]