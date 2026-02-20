Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή το πρόγραμμα επιβολής δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ένα ισχυρό πλήγμα στην βασική οικονομική πολιτική του Προέδρου μετά από μήνες χάους με τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής.

Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας έκρινε ότι οι παγκόσμιες επιβαρύνσεις του προέδρου επιβλήθηκαν παράνομα βάσει του νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πιστεύει ότι πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να διατηρήσουν παρόμοιους φόρους.

Σύμφωνα με τον Independent, ζητήθηκε από τους δικαστές να αποφασίσουν εάν ο Τραμπ είχε το δικαίωμα να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους της χώρας, βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act του 1977, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο σε «ασυνήθιστες και έκτακτες» περιστάσεις, όταν κηρύσσεται εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τον νόμο όταν αποφάσισε να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, επιπλέον των βαρύτερων «αμοιβαίων δασμών» στους κύριους εμπορικούς εταίρους.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Τραμπ: Ντροπή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι υπερέβη τις αρμοδιότητές του επιβάλλοντας εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς, σύμφωνα με το CNN. Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο για τους κυβερνήτες. Είπε στους παριστάμενους ότι έχει στο μυαλό του ένα εναλλακτικό σχέδιο, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Το πρωινό με τους κυβερνήτες έχει πλέον ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προετοιμαστεί για ενδεχόμενη ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο ότι, εάν το Δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς του, θα υπήρχαν άλλοι τρόποι για την εφαρμογή τους. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ φέρεται να διαμαρτυρόταν έντονα σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούσε υπερβολικά να εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με αρκετές πηγές που έχουν γνώση των τοποθετήσεών του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία όταν επέβαλε μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια ηχηρή ήττα για τον Λευκό Οίκο σε ένα ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής του.

Η απόφαση θεωρείται πιθανότατα η σημαντικότερη δικαστική ήττα της δεύτερης θητείας Τραμπ ενώπιον του συντηρητικού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο πέρυσι είχε επανειλημμένα ταχθεί υπέρ του προέδρου σε σειρά προσφυγών που αφορούσαν τη μεταναστευτική πολιτική, την αποπομπή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και τις μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.